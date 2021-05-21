В вагоне со щебнем обнаружен контрабандный груз сигарет

Контрабанду обнаружили в железнодорожном составе, который прибыл в 14 ч, и вез 520 тонн щебня (в каждом вагоне было по 65 тонн).

Сигареты не были хорошо спрятаны – достаточно было проверить щебень сверху и под слоем щебня обнаружили ящики, упакованные в черный полиэтилен. Контрабанду нашли в 2 вагонах из 8, всего нашли 70 ящиков с сигаретами Minsk, Premier, Fest и NZ. Их стоимость со всеми налогами составляет больше 121 000 евро.

Начато расследование.