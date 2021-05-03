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В одном из вагонов товарного состава, ехавшего из Беларуси в Вайдотай, пограничники обнаружили 30 500 пачек контрабандных сигарет. Сигареты на сумму 112 000 евро везли в вагоне с удобрениями.
В вагоне с удобрениями были спрятаны контрабандные сигареты
© VSAT

В пятницу пограничники криминальной разведки и Трибоняйской заставы проверяли информацию и вместе с сотрудниками департамента безопасности АО "Литовские железные дороги" проверили состав в Вайдотай.

В одном из вагонов на удобрениях был 61 ящик, всего 30 500 пачек сигарет Fest. Сигареты были с белорусскими бандеролями.

Начато расследование. Сигареты находятся на Трибоняйской заставе.

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