В спасательной операции участвовали полицейские и пожарные-спасатели. Представители полиции сообщили, что на зов о помощи немедленно откликнулись полицейские Лукас Матушкявичюс и Йокубас Кузма.
На месте происшествия полицейских встретил мужчина, который рассказал, что ловил рыбу с соседом, сосед провалился под лед. Мужчина пытался помочь соседу, но не смог.
Полицейские с водолазами пожарно-спасательной службы с помощью саней и веревки вытащили провалившегося под лед мужчину из воды.
На место происшествия приехали пожарные-спасатели из Ужпаляй.
"Одному человеку - главное жизнь, а другому - рыбка, ради которой можно рисковать жизнью", – сказал пожарный-спасатель Агнюс Бернюнас.
Автомобиль пожарных-спасателей увяз в снегу в 200 м от озера.
"Мы взяли с собой спасательный круг, я обвязался веревкой и побежал по льду к тонувшему рыбаку, он был в 300 м от берега, сам несколько раз проваливался под лед, но выбирался. Когда я прыгнул в то место, где находился рыбак, пытался с ним говорить, но он уже не отвечал. Я надел на него спасательный круг, привязал его веревкой и дал знак, чтобы коллеги его вытаскивали. За мной с санями бежал пожарный-спасатель Ауримас Мотеюнас.
Мы положили мужчину в сами и на них доставили на берег. Другу тонувшего мужчины я велел лежать на льду и не двигаться, чтобы он не провалился в воду. Потом я вернулся к нему, обвязал его веревкой, и мы вытащили его на берег. Я сам 4 раза проваливался под лед, поскольку его толщина всего 3-4 см", – рассказал Бернюнас.
Он сказал, что спасательная операция была сложной, потребовала немало усилий, мужчины находились посередине озера, расстояние до них было немаленькое, надо было не только добежать до них, но и затянуть их на берег. Пожарным-спасателям помогали полицейские.
После того как на берег доставили мужчин, пожарные вернулись на лед за рыболовными снастями. Провалившегося под лед рыбака врачи скорой увезли в больницу.
Второй мужчина поблагодарил пожарных-спасателей и сказал, что будет отмечать в этот день свой второй день рождения.
"Хочу пожелать рыбакам дорожить своей жизнью. В одном месте лед может быть достаточно толстым, а в нескольких шагах - тонким. Думаю, спасенные мужчины поняли, как легко лишиться жизни, и больше так делать не будут", – сказал пожарный-спасатель.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Командующий ВС Литвы о 13 января: сегодня можно понять, что было бы, если бы мы не завоевали свободу
По случаю 32-й годовщины Дня защитников свободы 12 января...
Президент Литвы: война в Украине перешла в решающую стадию
"Война в Украине перешла в решающую стадию", – сказал...
Глава ДГБ Литвы о ездивших в Беларусь: есть факты вербовки людей, запугивания с целью получения информации
Россиян и белорусов с точки зрения возможной угрозы...
Аналитик прогнозирует рост цен на жилье: все дорожает, недвижимость - не исключение
Жителей, которые хотели бы купить жилье в этом году,...
Эфир Delfi: о битве за Киевщину и преступлениях армии РФ, демарш Армении в ОДКБ
О преступлениях армии РФ и сопротивлении жителей...