В Утене совершено убийство: в квартире нашли тело женщины, полиция задержала подозреваемого

Как сообщили в Департаменте полиции, 14 апреля около 9.13. тело умершей женщины (1957 г.р.) было обнаружено в квартире мужчины (1958 г.р.) в Утене, на ул. Вайжганто.

Подозреваемый владелец квартиры задержан.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 129(2) Уголовного кодекса Литовской Республики (убийство близкого родственника или члена семьи).