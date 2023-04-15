aA
Рано утром в пятницу в Утене было обнаружено тело убитой женщины.
В Утене совершено убийство: в квартире нашли тело женщины, полиция задержала подозреваемого
© DELFI / Jaunius Matonis

Как сообщили в Департаменте полиции, 14 апреля около 9.13. тело умершей женщины (1957 г.р.) было обнаружено в квартире мужчины (1958 г.р.) в Утене, на ул. Вайжганто.

Подозреваемый владелец квартиры задержан.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 129(2) Уголовного кодекса Литовской Республики (убийство близкого родственника или члена семьи).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Ramūnas Bogdanas

Некоторые граждане России оправдали бы нападение на страны Балтии: сказали, что с этим делать

Россия — это страна, которая не знает, где проходят ее...

Скандал в Друскининкай: лыжная школа имеет следы связей с Россией

После нападения России на Украину в прошлом году...

Во время важного мероприятия - закрытие Вильнюсского аэропорта: ответили на вопросы о рейсах и компенсациях

Поскольку в Литве пройдет саммит НАТО, полеты в...

Не каждый именной номер можно будет купить: назвали правила и цены

Нередко на улице можно увидеть машины с именными...

Будущее стран Балтии и Украины. Вице-министр обороны Анна Маляр про войну и возможные военные союзы после окончания военных действий

Разговор с заместителем министра обороны Украины Анной...