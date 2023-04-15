В Утене совершено убийство: в квартире нашли тело женщины, полиция задержала подозреваемого

Как сообщили в Департаменте полиции, 14 апреля около 9.13. тело умершей женщины (1957 г.р.) было обнаружено в квартире мужчины (1958 г.р.) в Утене, на ул. Вайжганто.
Подозреваемый владелец квартиры задержан.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 129(2) Уголовного кодекса Литовской Республики (убийство близкого родственника или члена семьи).
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