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В среду пожарным-спасателям сообщили о пожаре на автомобильном рынке в Утене.
В Утене - серьезный пожар на автомобильном рынке
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Сообщение о пожаре поступило в 11.56 ч. Сообщалось, что в Утене, на ул. Купишкё, горит гаражный массив.

На место происшествия выехали многочисленные наряды пожарных. Пожар начался на территории авторынка.

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