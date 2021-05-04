В Утене полиция задержала женщину, которая била ребенка

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Полиция информировала, что в Утене нетрезвая женщина била ребенка.
В понедельник, в 20.50 ч., в доме, в Утене, нетрезвая (1,92 промилле) женщина (1976 г.р.) била ребенка (2007 г.р.).
Начато расследование. Женщину задержали и закрыли в КПЗ.
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