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В Утене во вторник обнаружили замерзшего мужчину. Его в коматозном состоянии нашли во дворе дома на ул. Палангос. Мужчина лет 65-75 был доставлен в больницу.
В Утене мужчина скончался от переохлаждения
© AFP / Scanpix

Примерно через час госпитализированный мужчина скончался. По данным врачей, он умер от переохлаждения.

Начато расследование.

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