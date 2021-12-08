В Утене мужчина скончался от переохлаждения

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В Утене во вторник обнаружили замерзшего мужчину. Его в коматозном состоянии нашли во дворе дома на ул. Палангос. Мужчина лет 65-75 был доставлен в больницу.
Примерно через час госпитализированный мужчина скончался. По данным врачей, он умер от переохлаждения.
Начато расследование.
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