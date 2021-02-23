В Утене без вести пропал служащий муниципалитета

Полиция сообщает, что мужчина 22 февраля, в 6.30 ч. вышел из дома на ул. Тайкос в Утене, чтобы погулять в парке и пропал. Мужчина до сих пор домой не вернулся.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Риманте Навикене, моб. тел. +370 686 13783 или писать по эл. почте rimante.navikiene@policija.lt или звонить по номеру 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты решили предложить правительству продлить карантин в Литве запретят немедицинские маски (39)
После встречи, которая состоялась в понедельник, члены...
Служба президента Литвы: нельзя называть это третьей волной (18)
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром...
Коронавирус в Литве: 482 новых случая, скончались 7 человек (17)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 482 новых случая...
Глава МИД Литвы: санкции должны затронуть и лиц из ближайшего окружения Путина (198)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Предупреждение жителям Литвы: воздух загрязнен твердыми частицами (11)
Агентство охраны природы выслало жителям Литвы...