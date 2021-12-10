В уличном туалете в столице обнаружено тело мужчины

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Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины.
9 декабря, в 17.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Вилкпедес, в уличном туалете, было обнаружено тело мужчины 40-45 лет. Личность покойного не установлена. На теле нет внешних следов насилия.
Начато расследование.
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