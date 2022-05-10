В Укмергском районе загорелось предприятие: внутри находятся изделия из древесины

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10 мая, в 13.05 ч., пожарным-спасателям сообщили, что в Делтуве (Укмергский район) начался пожар в здании производственного назначения. Сейчас там работает немало пожарных-спасателей и 6 автоцистерн.
Когда на место происшествия приехала первая машина, горела крыша одноэтажного здания.
По предварительным данным, здание производственного назначения, его площадь - 2000 кв. м, внутри находятся деревообрабатывающие станки и изделия из древесины.
О пострадавших не сообщается.
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