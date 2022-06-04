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Департамент полиции информировал, о серьезном ДТП в Укмергском районе.
Сообщается, что 4 июня, в 12.40 ч., в деревне Малуну, на дороге столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.
Во время ДТП пострадал мотоциклист (1983 г.р.), который скончался в скорой помощи по пути в больницу в 14.16 ч.
Ведется расследование.
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