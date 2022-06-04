Сообщается, что 4 июня, в 12.40 ч., в деревне Малуну, на дороге столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.

Во время ДТП пострадал мотоциклист (1983 г.р.), который скончался в скорой помощи по пути в больницу в 14.16 ч.

Ведется расследование.