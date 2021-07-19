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В Укмергском районе у женщины случился выкидыш, плод, по данным полиции, не выжил.
Respublikinės Šiaulių ligoninės Priėmimo skyrius
Respublikinės Šiaulių ligoninės Priėmimo skyrius
© Z. Katkienės nuotr.

18 июля, в 12.35 ч. поступило сообщение о том, что 17 июля, в 21 ч., в больницу Укмергского района была доставлена женщина (1988 г.р.) после выкидыша. Врачи оказали ей первую помощь и назавтра отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.

Женщина рассказала, что плод не выжил и мужчина (2000 г.р.) закопал его. Мужчину допросили. Судмедэксперты выясняют причину гибели плода.

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