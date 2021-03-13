В Укмергском районе несовершеннолетний управлял автомобилем

aA
12 марта, в 11.30 ч., в Укмергском районе, в дер. Ясюлишкю, был остановлен автомобиль Opel Astra, которым управлял несовершеннолетний (2004 г.р.).
Полиция сообщила, что в багажнике было обнаружено и изъято гладкоствольное охотничье ружье в разобранном виде.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После запрета курения на балконах в Литве фиксируют новую проблему (29)
С 1 января 2021 года в Литве вступил в силу запрет на...
В Литве наблюдается рекордная разница в зарплатах, сокращается средний класс (67)
Статистика показала, что в Литве продолжает...
В Литве обновлен список пораженных стран: перемены коснутся путешественников, приезжающих из 9 стран (44)
С понедельник список стран, приезжим из которых...
Священник Вильнюсской архиепархии отрицает обвинения в связи с насилием над ребенком (22)
13 марта Вильнюсская архиепархия сообщила о случае...
Во время карантина свою нишу нашли услуги "вытрезвителя на дому": полиция расследует случай смерти (37)
Во время карантина в Литве значительно ухудшилось...