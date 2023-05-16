В Тверячусе таможенники обнаружили под сковородкой контрабанду - больше 56 000 евро наличными

Криминальная служба таможни сообщает, что тягач Man, которым управлял гражданин Беларуси, въехал в Литву 10 мая, около 16.30 ч. Водитель сказал, что ничего не везет, однако после проверки выяснилось, что в кабине было 56 705 евро. Банкноты находились под старой сковородкой.

Водитель сказал, что вез деньги, чтобы купить в Литве тягач, а декларировать их ввоз боялся.

Начато расследование. Подозреваемому грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.

Водителя после опроса отпустили, ему назначена мера пресечения - периодическая регистрация в полиции.