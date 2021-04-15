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14 апреля, в 21.47 ч., в Зарасайском районе, в Турмантасе, в кювете, был обнаружен автомобиль Audi A4, а рядом с ним тело мужчины (1965 г.р.).
Начато расследование.
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