Пока тягач оттуда не вытянут, движение по туннелю будет невозможно. Недалеко от перевернувшегося тягача легковой автомобиль повредил колесо о бордюр. Ехавший со стороны Беларуси водитель тягача Volvo с российскими номерами успел остановиться у въезда в туннель.
По словам водителя, он вышел и увидел приближающийся автомобиль скорой помощи, стал махать его водителю, чтобы тот остановился, однако из-за скользкой дороги скорая смогла остановиться только в туннеле (там не было скользко).
Вскоре после этого появился легковой автомобиль Subaru. Его водителю тоже не удалось остановиться на льду, автомобиль потерял управление и врезался в полуприцеп перевернувшегося тягача. Subaru серьезно поврежден, но его водитель не пострадал.
Не пострадали и другие участники ДТП.
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