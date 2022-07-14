В транзитном поезде из России обнаружена контрабанда

Таможня проводит расследование по факту перевозки контрабанды.

10 июля контрабандные сигареты были обнаружены в поезде под грузом щебня на заставе в Кене.

Проверка вагонов поезда, следовавшего из России в Калининградскую область, была проведена 10 июля в 18 ч. Один из вагонов вызвал подозрение, его тщательно проверили и нашли 55 ящиков с сигаретами - 27 500 пачек сигарет Fest.

Стоимость контрабанды с необходимыми налогами – больше 102 000 евро.

Ведется расследование.