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В Шилутском районе ДТП произошло из-за проблем со здоровьем у водителя тягача. Сначала тягач врезался в легковушку, а потом - в дом.
В Тракседжяй тягач врезался в дом
© ReidasTV

В Шилутском районе, в Тракседжяй, 11 января, в 14.32 ч., тягач, везший цистерну, врезался в стену дома.

На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Volkswagen, выяснилось, что перед тем, как врезаться в стену, тягач столкнулся с легковым автомобилем.

Полиция проверила на трезвость обоих водителей. Оба водителя были трезвыми.

В ДТП люди не пострадали. Водитель тягача признал, что перед ДТП он стал себя плохо чувствовать. Мужчину осмотрели врачи скорой.

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