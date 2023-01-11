В Тракседжяй тягач врезался в дом

В Шилутском районе, в Тракседжяй, 11 января, в 14.32 ч., тягач, везший цистерну, врезался в стену дома.

На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Volkswagen, выяснилось, что перед тем, как врезаться в стену, тягач столкнулся с легковым автомобилем.

Полиция проверила на трезвость обоих водителей. Оба водителя были трезвыми.

В ДТП люди не пострадали. Водитель тягача признал, что перед ДТП он стал себя плохо чувствовать. Мужчину осмотрели врачи скорой.