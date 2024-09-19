В Тракай при невыясненных обстоятельствах пропал турист из Дании

По ее данным, 13 сентября Петерсон в составе туристической группы приехал в Тракай и пропал при невыясненных обстоятельствах.
На мужчине была белая рубашка с короткими рукавами, песочного цвета бриджи, темные ботинки, у мужчины был большой зонт голубого света.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Сонате Олешкявичене по номеру +370 700 65439, или писать по почте sonata.oleskeviciene@policija.ltarba или звонить по номеру 112.
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