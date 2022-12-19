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В Тракайском районе взорвавшийся фейерверк покалечил 22-летнего молодого человека.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© Kėdainių mugė

В воскресенье, в 1.13 ч., в вильнюсскую больницу на ул. Жальгирё из Тракайского района, из деревни Станиславишкес, был доставлен молодой человек (2000 г.р.). Диагноз - перелом носа, костей лица и черепа.

Молодой человек рассказал, что в 0.01 ч. того же дня пострадал во дворе усадьбы, когда взорвался фейерверк.

Ведется расследование.

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