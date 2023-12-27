В Тракайском районе в дерево врезался бежавший от полиции водитель BMW, погиб 19-летний молодой человек

Департамент полиции информировал, что 26 декабря, в 21 ч., в Тракайском районе, в Валай, требованию полиции остановиться не подчинился водитель автомобиля BMW 530D.

Через несколько минут этот автомобиль был обнаружен около деревни Кариотишкес, он врезался в дерево.

Погиб водитель (2004 г.р.).

Ехавший с ним молодой человек находится в шоковом состоянии.

Водитель выпал из автомобиля.

Пассажир рассказал, что его друг не остановился по требованию полиции, поскольку у него не было прав. Он утверждает, что алкоголь водитель не употреблял.

Пассажиру (2003 г.р.) назначено амбулаторное лечение.