В Тракайском районе подростки на BMW сняли на видео ДТП, в котором по их вине погиб полицейский

По данным полиции, в Рудишкес, на перекрестке ул. Исмоню и Статибининку, (Тракайский район) в 7.18 ч. произошло ДТП. Столкнулись автомобили BMW X5 и VW Caravelle.

После столкновения BMW съехал с дороги и врезался в дом. О несчастье сообщил житель дома.

Рядом с VW пожарные-спасатели обнаружили тело мужчины, который выпал из автомобиля и скончался на месте. Скончавшийся – старший следователь полиции (1970 г.р.) Тракайского района. Он находился в отпуске, на работу должен был выйти в будущий понедельник.

В BMW находились 4 подростка - двое 2008 г.р., двое – 2009 г.р. Всех их увезли в больницу. Полиция выясняет, кто управлял автомобилем.

Читатель портала Delfi прислал видео, которое сделал один из подростков На нем зафиксирован момент ДТП: BMW по узкой улице мчался на скорости 100 км/ч, не остановился у знака STOP, не пропустил ехавший по главной дороге VW и столкнулся с ним.

За ДТП с летальным исходом к уголовной ответственности привлекают только лиц с 16 лет.