В Тракайском районе перевернулся квадроцикл, погиб молодой человек

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Департамент полиции информировал о том, что в Тракайском районе произошла трагедия.
По предварительным данным, 29 июля, в 17.49 ч., в Тракайском районе, в деревне Пупоняй с дороги съехал и перевернулся квадроцикл, которым управлял молодой человек (1996 г.р.).
Водитель погиб.
Ведется расследование.
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