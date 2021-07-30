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Департамент полиции информировал о том, что в Тракайском районе произошла трагедия.
В Тракайском районе перевернулся квадроцикл, погиб молодой человек
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, 29 июля, в 17.49 ч., в Тракайском районе, в деревне Пупоняй с дороги съехал и перевернулся квадроцикл, которым управлял молодой человек (1996 г.р.).

Водитель погиб.

Ведется расследование.

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