В Тракайском районе на скользкой дороге перевернулся автомобиль пожарных

О ДТП сообщается на странице муниципалитета Тракайского района в фейсбуке.
ДТП произошло в воскресенье, пожарные из Рудишкес перевернулись по дороге в Багдононис (машина ехала по вызову недалеко от этой деревни). Причина ДТП - скользкие местные дороги.
К счастью, пожарные не пострадали.
По данным полиции, оба члена экипажа пожарной команды были трезвыми.
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