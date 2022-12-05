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В Тракайском районе, в Багдононисе, на скользкой дороге перевернулась пожарная машина.
В Тракайском районе на скользкой дороге перевернулся автомобиль пожарных
© PAGD

О ДТП сообщается на странице муниципалитета Тракайского района в фейсбуке.

ДТП произошло в воскресенье, пожарные из Рудишкес перевернулись по дороге в Багдононис (машина ехала по вызову недалеко от этой деревни). Причина ДТП - скользкие местные дороги.

К счастью, пожарные не пострадали.

По данным полиции, оба члена экипажа пожарной команды были трезвыми.

В Тракайском районе на скользкой дороге перевернулся автомобиль пожарных
© PAGD

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