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Полиция информировала, что в Тракае был избит 14-летний подросток.
По предварительным данным, 13 марта поступило сообщение о том, что в 14. 27 ч. в больницу обратился несовершеннолетний (2008 г.р.). Юноша был избит. После оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение.
Подросток сказал, что в магазине в Тракае его по лицу ударил знакомый с виду человек.
Ведется расследование.
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