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Полиция информировала, что в Тракае был избит 14-летний подросток.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По предварительным данным, 13 марта поступило сообщение о том, что в 14. 27 ч. в больницу обратился несовершеннолетний (2008 г.р.). Юноша был избит. После оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение.

Подросток сказал, что в магазине в Тракае его по лицу ударил знакомый с виду человек.

Ведется расследование.

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