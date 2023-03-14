По предварительным данным, 13 марта поступило сообщение о том, что в 14. 27 ч. в больницу обратился несовершеннолетний (2008 г.р.). Юноша был избит. После оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение.

Подросток сказал, что в магазине в Тракае его по лицу ударил знакомый с виду человек.

Ведется расследование.