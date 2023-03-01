В Тракай в банке застрял мужчина, потребовалась помощь пожарных-спасателей

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что 28 февраля, в 23 ч. поступило сообщение о том, что в банковском отделении, на ул. Витауто, где стоят банкоматы, застрял человек.
Пожарные-спасатели открыли двери и выпустили несчастного. О том, что в отделении застрял человек, сообщил друг застрявшего. В двери была сломана ручка, поэтому дверь не открывалась.
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