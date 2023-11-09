В Тракай произошла трагедия: мужчина упал с лестницы и напоролся на острый кол забора

По номеру 112 поступило сообщение о том, что в Тракай, на ул. Саулес острый кол забора пробил мужчине легкое.

На место происшествие выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

На месте происшествия пожарные-спасатели застали двоих мужчин, которые держали третьего мужчину, напоровшегося на острый кол. Пожарные-спасатели срезали кол и положили пострадавшего на носилки.

К сожалению, врачам не удалось привести пострадавшего в чувство. Погиб мужчина 1968 г.р.

По словам очевидцев, этот мужчина приехал спилить деревья, которые намеревался забрать на дрова. Когда мужчина спилил половину дерева, он стал спускаться по лестнице, поскользнулся и упал на соседский забор.