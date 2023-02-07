По данным правоохранительных органов, 6 февраля в ГПК Вильнюсского округа поступило заявление от женщины (1968 г.р.) о том, что 30 января в г. Тракай на ее имя были оформлены кредиты на сумму 15 900 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии с ч. 2 ст. 182 и ч. 1 ст. 1981 УК Литовской Республики.