В Тракай автомобиль BMW съехал с дороги, врезался в кафе и перевернулся

Сообщение поступило 31 мая, в 22.14 ч.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что обнаружили автомобиль рядом со зданием, люди из него выбрались самостоятельно, их осмотрели врачи, серьезных травм никто не получил.

Автомобиль съехал с дороги, врезался в здание кафе Senoji kibininė и перевернулся.

Пожарные отключили аккумулятор BMW, чтобы не было возгорания. Автомобиль пытаются отодвинуть от здания.

Очевидцы рассказали Delfi, что автомобилем BMW управляла женщина. Подозревают, что водитель была пьяна. Однако полиция опровергла эти данные - автомобилем управлял трезвый мужчина, а пассажирка действительно была пьяна.

На месте происшествия работают полиция, врачи и пожарные.