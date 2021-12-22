Тот факт, что 21 декабря, в 18 ч. было совершено преступление в деревне Маркининкай (Тракайский район), Delfi подтвердил пресс-секретарь Департамента юполиции Рамунас Матонис.
В полицейской сводке сказано, что из дома украдены разные ювелирные изделия. Ущерб устанавливается. Начато расследование.
Delfi пока не удалось связаться с хозяйкой дома.
В интервью LRT она подтвердила, что воры пробрались в дом, вырезав дыру в крыше.
"Сигнализация не сработала. Попали в дом через крышу, вырезали кусок потолка и забрались внутрь", – сказала LRT Бразаускене.
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