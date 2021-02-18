Об исчезновении моряка во вторник утром сообщил экипаж судна Silver Supporter. Об инциденте сообщили службе охраны побережья, судно повернуло назад.
Служба охраны побережья Таити отправила на помощь разведывательный самолет. Согласно документам, пропавший сделал последнюю запись в журнале во вторник в 2 ч. ночи.
Поздно вечером во вторник пропавшего на воде обнаружил экипаж Silver Supporter.
"Он пробыл в воде 16 ч., но состояние его здоровья хорошее, зафиксирована только потеря жидкости", – сказано в сообщении.
Пока неясно, каким образом инженер оказался за бортом.
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