В Тельшяйском районе серьезно пострадала девушка, которую на шине для катания везли на квадроцикле.

В субботу, в 16 ч., в Тельшяйском районе, в Жаренай, на ул. Миниёс, трезвый мужчина (1991 г.р.) на квадроцикле Suzuki LT-A 450X King Quad тянул на тросе шину для катания, на которой сидела девушка (1999 г.р.). Девушка упала с шины и получила серьезные травмы - три перелома. Ее увезли в Клайпедскую больницу.
Водителя обязали явиться в полицию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалисты сравнили литовскую зарплату с немецкой: за 25 лет разница сократилась, но сейчас нагонять стало сложнее (207)
С 1995 года средняя зарплата в Литве "на руки"...
Европа решает вопрос 1- и 2-центовых монет: предлагают округлять суммы (290)
Евросоюз решает вопрос отказа от 1- и 2-центовых монет....
В Литве составлен список призывников: два новшества, которые позволят отсрочить службу в армии (4)
Директор Литовской службы призыва Арунас Бальчюнас в...
За минувшие сутки в Литве выявлены 1490 новых случаев COVID-19, умерли 24 человекa (13)
За минувшие сутки в Литве подтверждены 1490 новых...
В Литве – усиленный контроль на дорогах: как жители соблюдают карантин (4)
В субботу на блокпостах полиция развернула 1500...