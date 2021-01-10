В Тельшяйском районе серьезно пострадала девушка, которую на шине для катания везли на квадроцикле.

В субботу, в 16 ч., в Тельшяйском районе, в Жаренай, на ул. Миниёс, трезвый мужчина (1991 г.р.) на квадроцикле Suzuki LT-A 450X King Quad тянул на тросе шину для катания, на которой сидела девушка (1999 г.р.). Девушка упала с шины и получила серьезные травмы - три перелома. Ее увезли в Клайпедскую больницу.

Водителя обязали явиться в полицию.