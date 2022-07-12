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Полиция сообщает о несчастье в Тельшяйском районе.
По предварительным данным, 11 июля, в 21.23 ч., в Тельшяйском районе, в дер. Накрошишкяй, с дороги съехал автомобиль Toyota Avensis, которым управлял водитель (1970 г.р.). Водитель скончался.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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