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Полиция сообщает о несчастье в Тельшяйском районе.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, 11 июля, в 21.23 ч., в Тельшяйском районе, в дер. Накрошишкяй, с дороги съехал автомобиль Toyota Avensis, которым управлял водитель (1970 г.р.). Водитель скончался.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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