В Тельшяйском районе обнаружено тело пропавшего малолетнего ребенка

aA
Полиция Тельшяйского района разыскивала пропавшего мальчика, которому было два года и четыре месяца. Ребенок пропал в четверг, 4 марта. Около 11 ч. он играл с братом во дворе, а потом пропал.
Тело ребенка было обнаружено в находящейся недалеко от дома речке. Эксперты выясняют причину смерти мальчика.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экс-президент Грибаускайте привита от коронавируса: надо дать этому вирусу в кость (132)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже привилась...
"Delfi Главное": двойник Пригожина в Литве, методы вербовки КГБ и ФСБ Белорусская баскетболистка Елена Левченко о спорте, политике и тюремном опыте (29)
В Литве представлен отчете Департамента...
За два месяца в Литве зарегистрировано 1200 реакций на вакцину от коронавируса (36)
Государственная служба качества лекарственных средств...
Разведка: РФ отправляла в Вильнюс двойника Пригожина для информационной атаки (224)
Литовская разведка утверждает, что в прошлом году...
Литовская разведка: КГБ Беларуси использует интимные отношения для вербовки литовцев (82)
В четверг литовская разведка предупредила, что КГБ...