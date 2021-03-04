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Полиция Тельшяйского района разыскивала пропавшего мальчика, которому было два года и четыре месяца. Ребенок пропал в четверг, 4 марта. Около 11 ч. он играл с братом во дворе, а потом пропал.
В Тельшяйском районе обнаружено тело пропавшего малолетнего ребенка
© AFP / Scanpix

Тело ребенка было обнаружено в находящейся недалеко от дома речке. Эксперты выясняют причину смерти мальчика.

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