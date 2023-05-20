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В Тельшяй поступило сообщение о пожаре. На месте происшествия после того, как квартиру потушили, были найдены тела трех человек.
В Тельшяй в горевшей квартире были обнаружены тела трех человек
© Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

Департамент полиции сообщает, что 20 мая, в 3.05 ч. в Тельшяе, на ул. Тайкос, во время тушения пожара обнаружили тела трех человек.

Пожарные-спасатели вынесли людей из квартиры, но спасти их не удалось. Скончались женщина 1958 г.р. и мужчины 1979 и 1966 г.р.

Подозревается, что они отравились угарным газом. По данным спасателей, горела двухкомнатная квартира. По предварительным данным, загорелась кровать.

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