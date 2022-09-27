В Тельшяе пьяный мужчина стал виновником ДТП

Полиция сообщает, что 26 сентября, после 19 ч. в Тельшяе, на ул Швесос, пьяный (3,72 промилле) 38-летний водитель Audi A6, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем Audi A3. Автомобиль пьяного водителя заехал на тротуар, повредил забор дома, снес дорожный знак.
В ДТП пострадали 37-летний водитель Audi A3 и 14-летняя пассажирка.
Виновнику ДТП грозит уголовная ответственность, штраф и лишение прав на год.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Gydytoja įspėja: po vasaros prasideda šios ligos pikas, apie kurį signalizuoja keli požymiai paneigia visuomenėje paplitusį mitą
TOP новостей
Жители Литвы стали реже расплачиваться банковскими картами
Экономисты банка Swedbank отметили, что высокий уровень...
Эфир Delfi: Максим Кац и Томас Томилинас — от мобилизации до миграции
Гости студии — российский блогер, оппозиционный...
Россияне массово уезжают из страны, но не все готовы их принять
Число бегущих из России растет: только в страны,...
Протестующим представителям гостиниц и ресторанов - плохие новости от премьера
На площади им. Винцаса Кудирки в Вильнюсе протестуют...
Парламентская оппозиция требует объяснений по поводу россиян, пересекших границу Литвы
Во вторник оппозиция Сейма потребовала от министров...