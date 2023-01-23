Около 9 ч. поступило сообщение, что неизвестный угрожает взорвать школу на ул. Майронё, 11, в Вильнюсе. Звонивший сказал, что "умрут все".
По этому адресу действует частная белорусская Стембриджская школа.
Сообщается, что в школе учатся 350 детей. Об угрозе в полицию сообщила директор школы.
В школу выехала полиция, врачи скорой и саперы антитеррористического отряда Aras.
Бомбу не нашли.
В понедельник утром сообщалось о бомбе в аэропорту, из трех аэропортов Литвы временно эвакуировали работников и пассажиров.
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