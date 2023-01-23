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В Вильнюсе поступило сообщение о бомбе в частной школе на ул. Майронё.
stembridge.lt foto
stembridge.lt foto

Около 9 ч. поступило сообщение, что неизвестный угрожает взорвать школу на ул. Майронё, 11, в Вильнюсе. Звонивший сказал, что "умрут все".

По этому адресу действует частная белорусская Стембриджская школа.

Сообщается, что в школе учатся 350 детей. Об угрозе в полицию сообщила директор школы.

В школу выехала полиция, врачи скорой и саперы антитеррористического отряда Aras.

Бомбу не нашли.

В понедельник утром сообщалось о бомбе в аэропорту, из трех аэропортов Литвы временно эвакуировали работников и пассажиров.

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