2024.09.19 16:39

В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе

 
Радио Свобода
В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе
В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе
ФОТО: Socialinių tinklų nuotr.

В Тбилиси в своём доме найдена мёртвой известная трансгедерная модель, участница конкурса красоты Miss Trans Star International Кесария Абрамидзе, сообщает грузинский телеканал „Рустави 2“.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. По данным ряда СМИ, на теле 37-летней Абрамидзе обнаружены множественные ножевые ранения.

Утром 19 сентября МВД Грузии сообщило, что подозреваемый в нападении на модель задержан. Это мужчина 1998 года рождения, он пытался скрыться, при себе у него обнаружили нож. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве с особой жестокостью по признаку пола. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сообщается, что он зарезал Абрамидзе на почве ссоры.

Издание The Insider отмечает, что это уже третье за последние годы резонансное убийство трансгедерной женщины в Грузии.

В прошлом году в Тбилиси тысячи местных жителей разгромили ЛГБТ-фестиваль, беспорядки в городе продолжались несколько дней.

За два дня до убийства Абрамидзе парламент Грузии принял закон о запрете „ЛГБТ-пропаганды“ и смены пола. За документ проголосовали 84 депутата, против не высказался никто.

Согласно закону, ЛГБТ-персонам запрещено вступать в брак и усыновлять детей, делать операции в рамках трансгендерного перехода и менять гендерный маркер в документах, рассказывать об ЛГБТ+ в школах и СМИ, проводить фестивали и собрания.

Принятый документ резко раскритиковали в Евросоюзе, кандидатом на вступление в который является Грузия.

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Радио Свобода
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