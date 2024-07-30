В Таурагском районе мужчина стрелял из охотничьего ружья, попал в полицейский автомобиль

Инцидент произошел в понедельник днем.

В 14.34 ч. 43-летняя женщина сообщила, что в деревне Караполис около ее дома ходит 48-летний мужчина и стреляет из какого-то оружия.

Когда приехала полиция, мужчина из окна выстрелил в полицейский автомобиль VW Caddy.

Когда полицейские вели переговоры с мужчиной, раздался выстрел.

В доме было обнаружено тело мужчины, а рядом охотничье ружье “ИЖ“ калибра 16 мм.

Это второй подобный случай в Таурагском районе за последний месяц.