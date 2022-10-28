В Таурагском районе в кювете обнаружен автомобиль, а в нем - пистолет

По предварительным данным, 27 октября, в 7.29 ч., в Таурагском районе, в деревне Шилине, был замечен съехавший в кювет автомобиль VW Passat, в машине был обнаружен пистолет Ekol-Voltran Tuna калибра 8 мм.

Полиция выясняет, кому принадлежит автомобиль.

Ведется расследование.