В Таурагском районе в кювете обнаружен автомобиль, а в нем - пистолет

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Департамент полиции информирует, что разыскивает владельца найденного в кювете в Таурагском районе автомобиля.
По предварительным данным, 27 октября, в 7.29 ч., в Таурагском районе, в деревне Шилине, был замечен съехавший в кювет автомобиль VW Passat, в машине был обнаружен пистолет Ekol-Voltran Tuna калибра 8 мм.
Полиция выясняет, кому принадлежит автомобиль.
Ведется расследование.
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