В Таурагском районе двухместный самолет упал в пруд

Пострадала пассажирка (1995 г.р.), ее увезли в больницу. После осмотра врачи назначили ей амбулаторное лечение. Женщину спас местный житель. Возможно, что самолетом управлял пилот (1957 г.р.), пилота ищут. Предполагается, что он утонул. В субботу на месте происшествия работают водолазы.