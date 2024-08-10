2024.08.10 07:06

В Таурагском районе двухместный самолет упал в пруд

 
ru.DELFI.lt
Lėktuvo avarija Tauragės r.
Lėktuvo avarija Tauragės r.
ФОТО: Rolandas Žalgevičius

9 августа вечером поступило сообщение об упавшем самолете.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, упал двухместный моторный самолет.

Пострадала пассажирка (1995 г.р.), ее увезли в больницу. После осмотра врачи назначили ей амбулаторное лечение. Женщину спас местный житель. Возможно, что самолетом управлял пилот (1957 г.р.), пилота ищут. Предполагается, что он утонул. В субботу на месте происшествия работают водолазы.

Сообщалось, что в Таурагском районе, в деревне Вайдилай, в Балкайский пруд упал самолет.

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