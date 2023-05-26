Департамент полиции информировал, что 25 мая, в 10.45 ч., в Таураге, на ул. Аэродромо, во время урока, ученик (2005 г.р.) угрожал ножом учителю и одноклассникам.
Юношу из-за проблем со здоровьем доставили в больницу в Швекшне.
По данным полиции, 18-летний юноша уже попадал в поле зрения полиции, но по какой причине, не сообщается.
Ведется расследование.
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