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10 марта, в 08.17 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Таураге, на ул. Витауто во время ДТП пострадал человек.
Vairavimo pamokos (asociatyvi nuotr.)
Vairavimo pamokos (asociatyvi nuotr.)
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, из-за проблем со здоровьем водитель не справился с управлением и врезался в столб. Пострадавшего реанимировали врачи.

Полиция сообщила, что учебным автомобилем Toyota Avensis управлял инструктор.

Врачи боролись за его жизнь, но тщетно. Мужчина (1962 г.р.) скончался.

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