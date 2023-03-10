По предварительным данным, из-за проблем со здоровьем водитель не справился с управлением и врезался в столб. Пострадавшего реанимировали врачи.

Полиция сообщила, что учебным автомобилем Toyota Avensis управлял инструктор.

Врачи боролись за его жизнь, но тщетно. Мужчина (1962 г.р.) скончался.