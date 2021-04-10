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В Таураге полицейские задержали военного, у которого были наркотики.
Полиция сообщает, что 9 апреля, в 18.08 ч. в Таураге, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, в подъезде дома, был задержан рядовой (1992 г.р.) Литовской армии. У него обнаружили наркотики. Мужчина был задержан.
Начато расследование.
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