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В Таураге полицейские задержали военного, у которого были наркотики.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Stop kadras

Полиция сообщает, что 9 апреля, в 18.08 ч. в Таураге, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, в подъезде дома, был задержан рядовой (1992 г.р.) Литовской армии. У него обнаружили наркотики. Мужчина был задержан.

Начато расследование.

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