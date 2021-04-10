Полиция сообщает, что 9 апреля, в 18.08 ч. в Таураге, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, в подъезде дома, был задержан рядовой (1992 г.р.) Литовской армии. У него обнаружили наркотики. Мужчина был задержан.

Начато расследование.