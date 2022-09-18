В Таураге подозревают жестокое преступление: девушка выпала из окна, задержан молодой человек

Скопировать ссылку В Таураге подозревают жестокое преступление: девушка выпала из окна, задержан молодой человек

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После того, как в Таураге девушка выпала из окна, правоохранители заподозрили, что было совершено преступление.