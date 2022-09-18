В Таураге подозревают жестокое преступление: девушка выпала из окна, задержан молодой человек

Департамент полиции сообщает, что 17 сентября около 22.28 с третьего этажа многоквартирного дома в Таураге по улице Витауто выпала девушка 2001 года рождения.
Задержан подозреваемый (1973 г.р) в состоянии алкогольного опьянения (2,47 промилле).
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 138(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.
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