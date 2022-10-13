Приметы: рост 1,58 см, среднего телосложения, волосы короткие, вьющиеся, на девушке была светло-серая куртка, серые джинсы, черные спортивные ботинки.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить по номеру 8 700 65011 старшему следователю Саулюсу Лакштинису или писать по эл. почте saulius.lakstinis@policija.lt
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