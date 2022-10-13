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В среду, в 8.00 ч., из дома в Таураге, на ул. С.Даряус ир С.Гирено, вышла и назад не вернулась Синтия Бенюшите (2009 г.р.).
Sintija Beniušytė
Sintija Beniušytė
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Приметы: рост 1,58 см, среднего телосложения, волосы короткие, вьющиеся, на девушке была светло-серая куртка, серые джинсы, черные спортивные ботинки.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить по номеру 8 700 65011 старшему следователю Саулюсу Лакштинису или писать по эл. почте saulius.lakstinis@policija.lt

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