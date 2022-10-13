В Таураге без вести пропала 13-летняя девочка

Скопировать ссылку В Таураге без вести пропала 13-летняя девочка

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В среду, в 8.00 ч., из дома в Таураге, на ул. С.Даряус ир С.Гирено, вышла и назад не вернулась Синтия Бенюшите (2009 г.р.).