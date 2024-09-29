В Татрах заблудились три туристки из Литвы: их искали спасатели на вертолете

По словам дежурного спасателя Петра Конопки, „туристки не были готовы к походу, не знали, где находились и вышли в горы, когда погодные условия были крайне неблагоприятными“.
„В пятницу вечером мы получили два разных сообщения: одно от словацких спасателей, другое из Спасательного центра. Сообщалось, что в неустановленном месте пропали три гражданки Литвы. Было сложно общаться с одной из них, нам указали неверное место их нахождения“, – сказал Конопка.
На поиски выехали 44 спасателя и вылетел вертолет. Поиски велись в субботу утром.
Одну из пропавших нашли только в 4.20 ч. на перевале Лилове.
„Туристка была без сознания и в состоянии сильного переохлаждения. Температура тела была всего 21 градус. Два часа ее отогревали спасатели и врач, потом с Каспрового Верха ее по канатной дороге доставили в Кузницу и передали врачам скорой помощи, а затем на вертолете увезли в одну из больниц Кракова“, – рассказал спасатель. Позже стало известно, что женщина не выжила.
Еще две женщины были найдены недалеко от перевала Гонсеницова, недалеко от туристической тропы. Одну из женщин на вертолете увезли в Закопане, а вторую в убежище в Хала Гонсеницова.
По словам спасателей, туристки даже не могли толком рассказать о своем походе: откуда и куда они шли. У них не было ни необходимого оснащения, ни подходящей одежды. Одна женщина уверяла, что они жили в Катовице, но на самом деле оказалось, что они остановились в Кузнице.