В Таллинне изъяли 387 кг наркотика "для вечеринок": груз предназначался для Литвы

В общей сложности было обнаружено 314 килограммов чистого вызывающего галлюцинации наркотического вещества, которое прибыло в Эстонию с Кипра и предназначалось для Литвы.

"В огромной партии было 26 цилиндрических контейнеров с почти 400 килограммами вещества, упакованного в трехслойные пластиковые пакеты", – цитирует rus.err Рауля Коппельмаа из Налогово-таможенного департамента.

"С одной стороны, это свидетельствует о хорошей работе Эстонии в борьбе с опасными веществами, но с другой стороны, это печальная тенденция – Эстония все чаще становится как страной назначения, так и страной транзита наркотиков. Перевозку таких больших партий обычно организует не один энтузиаст, а преступники, которые систематически зарабатывают за счет жизни и здоровья людей", – прокомментировал данный случай госпрокурор Райго Аас.