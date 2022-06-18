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Полиция Таиланда в минувшую среду задержала гражданина Литвы, которого подозревают в убийстве своей девушки (девушка была транссексуалкой). Сообщается, что тело убитой было обнаружено у нее же дома, в городе Сурин, сообщает bangkokpost.com.
Nužudyta Thiraphong Lamluea
Nužudyta Thiraphong Lamluea
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Портал сообщает, что ранее ошибочно сообщали, что подозреваемый - гражданин России. Его определили по сигналу телефона, который он взял у покойной.

В четверг сообщили, что подозреваемый был задержан на пляже. Во время допроса он плакал и признал, что поссорился с пострадавшей. По данным портала, подозреваемый – гражданин Литвы Марюс Куницкас. Для расследования взяты образцы ДНК подозреваемого. Если его ДНК совпадет с найденными на месте преступления образцами, то его арестуют и предъявят обвинения.

Тело 31-летней Тхирапхонг Ламлуэа было обнаружено в среду, в 16.30 ч., в ее двухэтажном доме.

По данным полиции, тело было завернуто в толстое одеяло. Предполагается, что она умерла примерно неделю назад.

Мать покойной рассказала, что соседи сообщили, что из дома ее дочери чувствуется неприятный запах. Женщина вызвала пожарных-спасателей, они осмотрели дом. Обнаружили следы крови. За дверью было обнаружено завернутое в одеяло тело девушки.

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