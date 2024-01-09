В суде рассматривают дело об убийстве, женщину обвиняют в убийстве супруга

По словам Саунорюса, суд не стал арестовывать подозреваемую, поскольку у нее есть свой бизнес и достаточно других причин не скрываться от правосудия. Саунорюс сказал журналистам, что это дело достаточно путанное, а адвокат Даугела сказал, что все не так, как кажется на первый взгляд.